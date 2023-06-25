Araç sahipleri dikkat: lpg'ye zam geliyor
Sektör kaynaklarının aktardığına göre pazartesi gecesinden geçerli olmak üzere LPG'ye zam yapılacak.
Dolar kurunda yaşanan artışlar ve brent petrol değerlemelerindeki artışlar sonrasında akaryakıta zam gelmeye devam ediyor.
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Haziran ayında motorine toplam 4,40 TL ve benzin fiyatına da toplam 3,40 TL'lik zamlar gelmişti.
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Dolardaki yeni yükselişlerle beraber de akaryakıt fiyatlara yeni bir zammın geleceği belirtildi.
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Sektör temsilcilerinin aktardığına göre 26 Haziran 2023 Pazartesi gece yarısı itibariyle LPG fiyatları 66 kuruş artacak.
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