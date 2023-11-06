Araçları yumrukluyordu, esnaftan dayağı yedi

Olayla ilgili konuşan B.Y., “Yaklaşık 20 araca maddi anlamda hasar verildi. Şahıs yoğun şekilde madde kullanmıştı ve gereği yapıldı. Ben de bir anda be olduğunu anlamadım içeride müşteriler vardı. Sesi duyunca kapının önüne çıktım ve bir baktım ki aracı tekmeliyordu, bağırıyordu. Arkadan da esnaflar aracım gitti diye bağırıyordu. Ne oluyor derken bir anda küfür etmeye başladı. Olayı anlamadım sonra bir hareketle yere yığıldı. Ambulansı ve polisi aradık. Sağlık ekiplerinin verdiği bilgiye göre şahıs madde krizine girmiş. 20-25 araç mağdur durumda. Durup dururken bizi zarara soktu” dedi.