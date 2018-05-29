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  3. 29 Mayıs 2018 12:05

Arda Öziri son yolculuğuna uğurlanıyor

Motorsiklet kazasında hayatını kaybeden oyuncu Arda Öziri için tören düzenlendi.

Arda Öziri son yolculuğuna uğurlanıyor

'Ruhsar', 'Dadı', 'Aşkın Bedeli', 'Akasya Durağı', 'Kampüsistan', 'Kınalı Kar', 'Asmalı Konak' ve 'Diriliş Ertuğrul' dizilerinde rol alan Arda Öziri, motosiklet kazası sonucu yaşamını yitirdi.

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Arda Öziri son yolculuğuna uğurlanıyor

Ünlü oyuncu için bugün İzmir'de mezun olduğu Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tören düzenlendi.

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Arda Öziri son yolculuğuna uğurlanıyor

Yakın arkadaşlarının katıldığı törende duygusal anlar yaşanırken, törenden kareler sosyal medyada paylaşıldı.

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Arda Öziri son yolculuğuna uğurlanıyor

Öziri'nin naaşı, Alsancak Hocazade Cami'de öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Işıkkent Aile Mezarlığı'nda defnedilecek.

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