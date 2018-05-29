Arda Öziri son yolculuğuna uğurlanıyor
Motorsiklet kazasında hayatını kaybeden oyuncu Arda Öziri için tören düzenlendi.
'Ruhsar', 'Dadı', 'Aşkın Bedeli', 'Akasya Durağı', 'Kampüsistan', 'Kınalı Kar', 'Asmalı Konak' ve 'Diriliş Ertuğrul' dizilerinde rol alan Arda Öziri, motosiklet kazası sonucu yaşamını yitirdi.
Ünlü oyuncu için bugün İzmir'de mezun olduğu Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tören düzenlendi.
Yakın arkadaşlarının katıldığı törende duygusal anlar yaşanırken, törenden kareler sosyal medyada paylaşıldı.