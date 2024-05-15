Teşhis konulamayan bir gizemli hastalık daha: 13 kişi öldü

Dünyanın başı bir kez daha "teşhis konulamayan gizemli bir hastalık" ile dertte. Nijerya'da tespit edilen ve bir türlü teşhis konulamayan yeni bir gizemli hastalık nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya’da Zamfara’ya bağlı Maradun bölgesinde ortaya çıkan ve teşhis konulamayan hastalık nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti. İlk olarak şubatta Zamfara’ya bağlı Maradun bölgesinde görülen “teşhis konulamayan hastalık” daha sonra eyaletin Shinkafi ve Gusau bölgelerine yayıldı. Söz konusu bu 3 bölgede aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 505 kişide “teşhis konulamayan hastalık” vakası görüldü ve hastalık nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, hastalığın nedeninin araştırılması için uzman ekip gönderildiğini açıkladı ve hastalığın yayılmasını önlemek için federal hükümetten yardım istedi. 50 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ Nijerya’nın Kano ve Sokoto eyaletlerinde de nisanda “teşhis konulamayan hastalık” nedeniyle yaklaşık 50 kişi hayatını kaybetmişti.