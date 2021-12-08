Arkeologlar, 2500 yıllık mumyaların ağzını açınca şoke oldu
Mısır'ın başkenti Kahire'nin yakınlarında iki ayrı mezarda, 2500 yıl önce gömüldükleri tahmin edilen, dilleri altın olan bir kadın ve erkek mumyası bulundu.
Mezarı çok iyi bir şekilde muhafaza edilmiş olan erkeğin mezarında bir çok kanopik kavanozlar, ve cenaze heykelcikleri bulundu.
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Kadının mezarının ise iyi korunmadığı, soyguncular tarafından açılmış olduğuna dair işaretler bulundu.
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Geçen şubat ayında da yapılan kazılarda, dili altın olan bir mumya daha bulunmuştu.
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Bölgede başka mumyaların olup olmadığına dair çalışmalar devam ediyor.
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