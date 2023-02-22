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Arslantepe Höyüğü depremde ağır yara aldı

Depremin etkilediği Malatya'daki Arslantepe Arkeolojik Alanı'nın üst çatı örtüsünde çökme, kerpiç duvarlarında ise kaymalar meydana geldi.

Arslantepe Höyüğü depremde ağır yara aldı - Resim: 1

Malatya'da bulunan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne giren Arslantepe Höyüğü de depremde hasar gördü. Anadolu’nun en eski şehir devletinin kurulduğu Arslantepe Höyüğü'nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle 1932 yılında başlayan çalışmaların 3'te 1'i tamamlandı.

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Arslantepe Höyüğü depremde ağır yara aldı - Resim: 2

Geç Kalkolitik Dönem'den Demir Çağı'na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanılan Arslantepe, Hititler'den Roma ve Bizans'a kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yaptı. 

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Arslantepe Höyüğü depremde ağır yara aldı - Resim: 3

Geçmiş yıllardaki kazılarda Geç Hitit Dönemi'ne ait, girişinde aslan heykelleri ve devrilmiş kral heykelinin bulunduğu höyükte, dünyanın ilk yağmur drenaj hattı gibi şehir altyapısı olan kerpiçten saray ve 2 bini aşkın mühürle Anadolu'daki ilk şehir devletinin yapıları ortaya çıkarıldı. 

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Arslantepe Höyüğü depremde ağır yara aldı - Resim: 4

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ise Arslantepe Arkeolojik Alanı'nın üst çatı örtüsünde çökmeler oluşurken, kerpiç duvarlarında kaymalar meydana geldiği görüldü. 

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