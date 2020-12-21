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  3. 21 Aralık 2020 14:40

ASELSAN virüslere karşı dev hamle

ASELSAN, yeni tip koronavirüs tespitinde de kullanılabilecek yenilikçi virüs tanı sistemi geliştirdi. Virüs tanı sistemi için yüzde 99 test doğruluk oranına ulaşılması amaçlanıyor.

ASELSAN virüslere karşı dev hamle

ASELSAN, yeni tip koronavirüs (Kovid-19/SARS Cov2) tespitinde de kullanılabilecek yenilikçi virüs tanı sistemi geliştirdi.

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ASELSAN virüslere karşı dev hamle

Kovid-19 salgınının ortaya çıkmasıyla birlikte ASELSAN Araştırma Merkezi'nde, kimyasal ve biyolojik tehditlerin tespitine yönelik araştırmalar kapsamında elde edilen bilgi birikimiyle Kovid-19 tespitinde kullanacak şekilde bir cihaz geliştirme çalışması başlatıldı.

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ASELSAN virüslere karşı dev hamle

Antikor tabanlı dijital tespite dayanan sistem, mercekler kullanılarak optik yöntemle tespit yapıyor.

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ASELSAN virüslere karşı dev hamle

Hastalardan alınan örnekler tek kullanımlık kasetler üzerinde inkübe ediliyor.

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