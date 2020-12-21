ASELSAN virüslere karşı dev hamle
ASELSAN, yeni tip koronavirüs tespitinde de kullanılabilecek yenilikçi virüs tanı sistemi geliştirdi. Virüs tanı sistemi için yüzde 99 test doğruluk oranına ulaşılması amaçlanıyor.
ASELSAN, yeni tip koronavirüs (Kovid-19/SARS Cov2) tespitinde de kullanılabilecek yenilikçi virüs tanı sistemi geliştirdi.
Kovid-19 salgınının ortaya çıkmasıyla birlikte ASELSAN Araştırma Merkezi'nde, kimyasal ve biyolojik tehditlerin tespitine yönelik araştırmalar kapsamında elde edilen bilgi birikimiyle Kovid-19 tespitinde kullanacak şekilde bir cihaz geliştirme çalışması başlatıldı.
Antikor tabanlı dijital tespite dayanan sistem, mercekler kullanılarak optik yöntemle tespit yapıyor.