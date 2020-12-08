Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte olası zam oranına göre maaşlar
7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücrete ilişkin toplantılar devam ediyor. Çalışanlar ise ne kadar zam alacağını merak ediyor. Asgari ücrete yapılacak zamla birlikte işsizlik maaşı, asgari geçim indirimi gibi kalemlerde de artış yaşanacak.
Asgari ücret maratonu devam ediyor. İlk toplantı geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi ve temenniler iletildi. Toplamda 4 kez toplanacak olan Asgari Ücret Komisyonu’ndan ay sonuna doğru kararın çıkması bekleniyor.
Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücretin uzlaşı ile belirlenmesinden yana olduklarını ve hem işçi hem de işveren tarafından memnuniyetle karşılanacak bir rakamın ortaya çıkmasını istedi. İkinci toplantı 15 Aralık, üçüncü toplantı ise 22 Aralık’ta gerçekleştirilecek.
2020 yılında 2943 lira brüt, 2324 lira net olan asgari ücrete ilişkin olası artış rakamları konuşuluyor.
Asgari ücrete yapılan zam sadece maaşı değil birçok kalemde etkili oluyor ve artışlar yaşanıyor.
İşte olası zamlar: