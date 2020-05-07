Aşı için çalışan doktordan kötü haber: ''Bu yıl beklemeyin''

Aşının ilk aşamasının güvenli olup olmadığını kontrol etmek olduğunu söyleyen Mulligan, “Bu aşama genelde 3-4 ay sürer. Bu aslında en önemli aşamadır. Bu aşının işe yarayıp yaramayacağı sorusuna cevap ararız, bu aşının gerekli antikor üretip üretmediğine bakılır. Bu süreç aylar sürebilir. Ben bu yılın sonunda ve gelecek yılın başında kesinlikle bir cevap bulacağımızı düşünüyoruz” dedi.