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  4. Van'da korkutan deprem

Van'da 3,9 büyüklüğünde deprem

Van'da 3,9 büyüklüğünde deprem
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Van'ın Tuşba ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 22.58'de merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

Etiketler deprem Van vanda deprem tuşba
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