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ABD savaşa dahil oldu: İran'ın nükleer tesisleri bombalandı

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İsrail-İran savaşında korkulan senaryo gerçek oldu. İran'a müdahalede bulunan ABD savaş uçakları, nükleer tesislere saldırı düzenledi. Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerinin hedef alındığı saldırı sonucu Fordo nükleer tesisinin kısmi zarar gördüğü bildirildi.

ABD savaş uçakları, İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerine saldırı düzenledi. Kum Eyaleti Kriz Yönetimi Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Birkaç saat önce Kum hava savunması aktif hale gelerek düşman hedeflerini tespit etti. Fordo nükleer tesisinin bir kısmı düşman hava saldırısına maruz kaldı" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan İsfahan Valiliği, "Birkaç saat önce İsfahan ve Kaşan'da hava savunma sistemleri düşman hedeflere karşı harekete geçti ve aynı anda birkaç patlama sesi duyuldu. İsfahan ve Natanz nükleer tesislerine yakın bölgelerde saldırılar gerçekleşti" şeklinde açıklama yaptı.

TRUMP: ŞİMDİ BARIŞ ZAMANI

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı paylaşımda,"İran'daki Fordow, Natanz ve İsfahan dahil olmak üzere üç nükleer tesise yönelik çok başarılı saldırımızı tamamladık. Tüm uçaklar artık İran hava sahasının dışında. Birincil tesis olan Fordow'a tam bir bomba yükü atıldı. Tüm uçaklar güvenli bir şekilde evlerine doğru yola çıktı. Harika Amerikan Savaşçılarımızı tebrik ederiz. Dünyada bunu yapabilecek başka bir ordu yok. Şimdi barış zamanı." ifadelerini kullandı.

 

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Etiketler abd İran İsrail bombardıman
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