Kütahya'da dünyanın en pahalı kimyasalı ele geçirildi: 1 gramı bile servet değerinde

Kütahya'da polis ekiplerinin durdurduğu araçta, dünyanın en pahalı kimyasalı olarak bilinen kaliforniyum maddesi ele geçirildi. Altın aramada da kullanılan maddenin değerinin 70 milyon dolar olduğu öğrenildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube’ye bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yunus Timleri ve Güven Timleri ile birlikte şüpheli görülen kişilere yönelik denetim yaptı. Ekipler, Tavşanlı ilçesi kara yolu girişindeki uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri aracı durdurdu. Sürücü koltuğunun arkasında bulunan ayakkabının içine gizlenmiş plastik kapta 7,15 gram kaliforniyum maddesi ele geçirildi. Altın aramada da kullanılan radyoaktif maddenin yaklaşık 70 milyon dolar değerinde olduğu belirtildi. Yakalanan sürücü B.G.'nin (31) Yeni Mahalle'deki evinde yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca ve 63 adet fişek bulundu. Radyoaktif maddeyi 1 yıl önce yolda bulduğunu söyleyen şüpheli B.G., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İfadesi alınan B.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma sürüyor. DHA