Asrın felaketinden 1 yıl sonra Kahramanmaraş: 310 bin kişi geri döndü
Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden bir yıl geçti. Deprem felaketi sonrası şehirlerini terk edenler geri dönmeye başladı. Kahramanmaraş'ta 310 bin kişi memleketlerine geri döndü.
Kaynak: AA
Yaşamlarını yıllarca Kahramanmaraş'ta sürdüren binlerce aile, Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin ardından Türkiye'nin farklı kentlerine göç etti.
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AFAD İl Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, 6 Şubat depremleri sonrası Kahramanmaraş'tan 429 bin 729 afetzede kara ve hava yoluyla ayrıldı.
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Depremzedelerden 312 bin 456'sı ise farklı yaşam hikayelerine sahne olan memleketleri Kahramanmaraş'a geri döndü.
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AFAD İl Müdürü Tayfun Temur, 6 Şubat'ta 11 ili etkileyen büyük bir afetin yaşandığını, depremlerin ardından birçok vatandaşın kentten ayrıldığını anımsattı.
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