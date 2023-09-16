AVM'de kan donduran anlar! Genç kız kendini boşluğa bıraktı
Konya'da alışveriş merkezinin 3'üncü katından atlayan 19 yaşındaki F.A. hayatını kaybetti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Olay, dün saat 18.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Bedir Mahallesi Ataseven Caddesi'nde meydana geldi. 19 yaşında olduğu öğrenilen bir genç kız alışveriş merkezinin 3'üncü katındaki korkuluklara çıkıp kendisini aşağı bıraktı.
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DHA'nın haberine göre çevredekilerin ihbarıyla alışveriş merkezine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan genç kız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi.
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Genç kızın atladığı anlar, alışveriş merkezindeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, 19 yaşındaki genç kızın 'ın önce korkulukların kenarında kısa süre beklediği, daha sonra da çevredekilerin 'Yapma' diye bağırmalarına aldırış etmeden kendisini boşluğa bıraktığı görüldü.
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