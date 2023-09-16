AVM'de kan donduran anlar! Genç kız kendini boşluğa bıraktı

Genç kızın atladığı anlar, alışveriş merkezindeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, 19 yaşındaki genç kızın 'ın önce korkulukların kenarında kısa süre beklediği, daha sonra da çevredekilerin 'Yapma' diye bağırmalarına aldırış etmeden kendisini boşluğa bıraktığı görüldü.