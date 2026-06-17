AVM'deki silahlı saldırıda kan donduran detaylar: Çocuk tetikçiyi 200 bin TL'ye tutmuşlar!

Saldırı talimatı ''İnfaz Grubu''ndan

NTV'den Osman Nuri Tarkan'ın haberine göre, saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki şüpheli, polisteki ifadesinde azmettiricilerin kendisine Telegram'da üye olduğu "infaz grubu" isimli bir sohbet kanalından ulaştığını öne sürdü.

Yurt dışı numaraları üzerinden kendisiyle iletişim kurulduğunu anlatan şüpheliye iddiaya göre saldırı düzenlenecek iş insanının fotoğrafları, kullandığı araç ve konum bilgileri gönderildi.

Soruşturma kapsamında şüphelinin iddialarının doğruluğu, olası bağlantılar ve saldırının arkasındakilerin kimlikleri araştırılıyor.

Ayrıca, saldırı için çocuk tetikçiye 200 bin lira da verildiği iddialar arasında yer alıyor.