AVM'deki silahlı saldırıda kan donduran detaylar: Çocuk tetikçiyi 200 bin TL'ye tutmuşlar!
İstanbul Sarıyer'deki bir AVM'de galerici B.A., 16 yaşındaki E.T. tarafından silahla bacağından vuruldu. Çocuk tetikçinin, saldırı emrini Telegram'daki ''infaz grubu'' adlı kanaldan aldığı ortaya çıktı. Saldırgana 200 bin TL ödeme yapıldığı iddia edildi.
İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Mahallesi'nde bulunan lüks bir alışveriş merkezinde (AVM) 13 Haziran'da meydana gelen silahlı saldırının altından, yeni nesil suç örgütlerinin kan donduran dijital ağı çıktı.
AVM'nin kafeteryasında oturan galerici ve iş insanı B.A., 16 yaşındaki E.T.'nin silahlı saldırısına uğrayarak bacağından yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kaçmaya çalışan çocuk yaştaki saldırgan motorize yunus polislerinin hızlı müdahalesiyle kıskıvrak yakalanıp tutuklandı.
Saldırı talimatı ''İnfaz Grubu''ndan
NTV'den Osman Nuri Tarkan'ın haberine göre, saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki şüpheli, polisteki ifadesinde azmettiricilerin kendisine Telegram'da üye olduğu "infaz grubu" isimli bir sohbet kanalından ulaştığını öne sürdü.
Yurt dışı numaraları üzerinden kendisiyle iletişim kurulduğunu anlatan şüpheliye iddiaya göre saldırı düzenlenecek iş insanının fotoğrafları, kullandığı araç ve konum bilgileri gönderildi.
Soruşturma kapsamında şüphelinin iddialarının doğruluğu, olası bağlantılar ve saldırının arkasındakilerin kimlikleri araştırılıyor.
Ayrıca, saldırı için çocuk tetikçiye 200 bin lira da verildiği iddialar arasında yer alıyor.
Uzmanlar, yeni nesil suç örgütlerinin özellikle Telegram gibi platformlar üzerinden çocukları hedef seçtiğine dikkat çekiyor. Bu stratejinin temel nedeni ise, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) suça sürüklenen çocuklar için uygulanan 4'te 3 oranındaki büyük ceza indirimlerinden faydalanmak.