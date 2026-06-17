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CHP'de yeni ihraç dalgası: 6 isim disipline sevk edildi!

CHP'de yeni ihraç dalgası: 6 isim disipline sevk edildi!
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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 3 il başkanı ve 3 eski il başkanı hakkında disiplin süreci başlatıldığını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yargının verdiği 'mutlak butlan' kararı sonrası sular durulmuyor. Kararın ardından CHP Genel Başkanlığı koltuğuna atanan Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) sona erdi. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen CHP Sözcüsü Müslim Sarı, parti içinde alınan sert disiplin kararlarını ve teşkilat fesihlerini kamuoyuna duyurdu. Bu kapsamda 3'ü mevcut, 3'ü eski olmak üzere toplam 6 il başkanı disipline sevk edilirken, Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya'nın da görevden alındığı bildirildi.

Sarı, “Bildiğiniz üzere biz göreve geldiğimiz andan itibaren bir yandan arınma süreciyle ilgili, bir yandan da partinin kurumsal kimliğini zedeleyeceği iş, eylem ve davranışlarda bulunan arkadaşlarımızla ilgili partinin hiyerarşisini hatırlatan, partinin disiplin süreçlerini dikkate alan ve bunları öne çıkartan iş ve eylemleri gerçekleştireceğimizi, bunları not ettiğimizi ve günü geldiğinde bununla ilgili değerlendirmeler yapacağımızı söylemiştik" dedi.

3 İl Başkanı ve 3 eski İl Başkanı Disipline Sevk Edildi

Sarı, bu çerçevede bugünkü MYK toplantısında örgütlerle ilgili bir takım değerlendirmeler yapıp bazı kararlar aldıklarını söyleyerek, "3 il başkanımız ve 3 eski il başkanımız olmak üzere toplam 6 arkadaşımız hakkında, özellikle mutlak butlan davası süreci içinde yer alan iddialarda bulunmaları ve bugün içine düştüğümüz mutlak butlan krizinin bir parçası olmaları sebebiyle disiplin süreci başlatmış oluyoruz. Bu arkadaşlarımızı tedbirli bir biçimde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmiş bulunuyoruz. Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş'i disipline sevk ederek, yönetimiyle birlikte il yönetimini feshetme kararı almış bulunuyoruz. Yerine de Mahmut Edebali isimli arkadaşımızı il başkanı olarak atamış bulunuyoruz. Yine aynı şekilde, bu sürecin başlamasına kendi dilekçesiyle neden olan Bursa İl Başkanımız Nihat Yeşiltaş'ı da tedbirli bir şekilde disipline sevk ediyoruz. Bursa il yönetimiyle ilgili de yönetimle birlikte fesih kararı aldık. Yerine önceki il başkanlarımızdan Turgut Özkan'ı il başkanı olarak atamış bulunuyoruz. Yine Bitlis İl Başkanımız Metin Güzelkaya da iddianamede ismi geçen arkadaşlarımızdan biridir. Kendisini yönetimiyle birlikte feshederek tedbirli disiplin uygulamasına konu ettik. Ancak yerine henüz bir atama yapmadık. Bitlis il başkanlığımızla ilgili değerlendirmelerimiz devam ediyor” açıklamalarında bulundu.

Özgür Çelik De Aralarında

Sarı, bunun dışında, şu an il başkanı olmamakla birlikte iddianamede adı geçen ve kamuoyunda daha çok butlan davası olarak bilinen davaya konu olan 3 eski il başkanını da disipline sevk ettiklerini söyleyerek, "Bu arkadaşlarımızdan biri önceki dönem Mardin İl Başkanımız Mehmet Kılıçarslan, bir diğeri önceki dönem İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik, bir diğeri de önceki dönem Batman İl Başkanımız Hüseyin Yaşar'dır. Bu 6 arkadaşımızı, 3'ü mevcut il başkanı ve 3'ü önceki dönem il başkanı olmak üzere, tedbirli bir biçimde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmiş bulunuyoruz” diye konuştu.

Kurultay Komisyonu Kuruldu

Sarı ayrıca olağan kurultay hazırlıkları hakkında bilgi vererek, “Bunun dışında olağan kurultayla ilgili bir süreç başlatacağımızı hem Sayın Genel Başkan'ın yapmış olduğu açıklamayla, hem en son parti meclisinde almış olduğumuz kararla, hem de geçen hafta MYK'da yapmış olduğumuz değerlendirmeyle bir komisyon oluşturacağımızı ve bu komisyonun olağan kurultay takvimi başta olmak üzere önümüzdeki süreçte olağan kurultayla ilgili süreci işleteceğini ve bu konuda görevlendirileceğini söylemiştik. Bu konu bugün de MYK'mızın gündemine geldi ve 6 arkadaşımızdan oluşan bir komisyon kuruldu. Bu arkadaşlarımız ve MYK üyelerimiz Orhan Sarıbal, Yıldırım Kaya, Adnan Demirci, Nevaf Bilek, Hasan Efe Uyar ve Deniz Demir'dir. Bu arkadaşlarımız, MYK üyesi arkadaşlarımız olarak Olağan Kurultay Hazırlık Komisyonu'nda görev alacaklar. Önümüzdeki süreçte en kısa sürede çalışmalarını tamamlayıp özellikle olağan kurultayla ilgili bir takvimi Cumhuriyet Halk Partisi'nin önüne koyacaklar” dedi. 

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Etiketler CHP müslim sarı ihraç disiplin
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