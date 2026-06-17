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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi belli oldu
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Danimarka temsilcisi Midtjylland oldu. Temsilcimiz, turu geçmek için ilk maçı 23 Temmuz'da evinde, rövanşı ise 30 Temmuz'da deplasmanda oynayacak.

Türkiye'yi Avrupa arenasında temsil edecek olan Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi'ndeki yol haritası netleşti. İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde bugün gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda, siyah-beyazlı temsilcimizin 2. eleme turundaki rakibi Danimarka'nın güçlü ekiplerinden Midtjylland oldu.

Kritik Eşleşmede Maç Tarihleri Belli Oldu

Gruplara kalma yolunda mutlak galibiyet hedefleyen Beşiktaş, eşleşmenin ilk ayağında saha ve seyirci avantajını kullanacak. Kura çekiminin ardından netleşen takvime göre; siyah-beyazlı ekip ilk sınavını 23 Temmuz'da kendi evinde verecek. Turun kaderini belirleyecek olan kritik rövanş mücadelesi ise 30 Temmuz tarihinde Danimarka deplasmanında oynanacak.

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DHA

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Etiketler Beşiktaş Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Midtjylland
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