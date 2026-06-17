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  3. İstanbul Boğazı'nda bir dev... 14 saat boyunca sürecek kritik yolculuk başladı!

Dünyanın en büyük vinç gemisi için İstanbul Boğazı kapatıldı

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Dünyanın en büyük üçüncü yarı batık vinç gemisi Saipem 7000'in geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı sabah 06.00'dan itibaren 14 saatliğine çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı. Kıyı Emniyeti ekiplerinin römorkörlerle eşlik ettiği dev geminin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altından geçişi görüntülendi.

Dünyanın en büyük üçüncü yarı batık vinç gemisi unvanını taşıyan devasa "Saipem 7000", İstanbul Boğazı'nda tarihi ve kritik bir operasyonun merkezinde yer alıyor.

Sabah saatlerinde Boğaz'a giriş yapan dev geminin güvenli geçişi sebebiyle deniz trafiği tamamen durduruldu. 

14 Saatlik Boğaz Kapanışı ve Geniş Güvenlik Önlemleri

Dev vinç gemisinin Boğaz sularındaki zorlu ve yavaş rotasına dair sahada öne çıkan bilgiler şu şekilde gerçekleşti:

Saipem 7000'in boyutları ve taşıdığı riskler göz önüne alınarak, İstanbul Boğazı sabah saat 06.00 itibarıyla tam 14 saat süreyle çift yönlü olarak transit gemi trafiğine kapatıldı.

Bu devasa yapının Boğaz'ın dar ve akıntılı sularından sorunsuz geçebilmesi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda kurtarma römorkörü ve uzman kılavuz kaptanlar gemiye refakat ediyor.

Yarı batık vinç gemisinin en kritik dönemeçlerden biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçişi, sabahın erken saatlerinde Kuzguncuk sahilindeki vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

 

İHA

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Etiketler Saipem 7000 istanbul boğazı yarı batık vinç gemisi vinç gemisi Kıyı Emniyeti Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Boğaz trafiği 15 temmuz şehitler köprüsü
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