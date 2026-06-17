Adana'da 6 yıl önce yanan 2 bin 800 hektarlık orman yeniden yeşerdi
Adana'nın Kozan ilçesinde 2020 yılında çıkan yangında kül olan 2 bin 800 hektarlık alan, dikilen 650 bin fidanla 6 yıl sonra yeniden yeşile büründü. Bölge halkının özenle koruduğu ormanlık alanın son hali dron ile görüntülendi.
Adana'nın Kozan ilçesinde 23 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen ve günlerce sürerek 8 mahalleyi etkileyen yıkıcı orman yangınının izleri, yürütülen yoğun ağaçlandırma çalışmalarıyla siliniyor. 2 bin 800 hektarlık alanın küle döndüğü, evlerin ve ahırların kullanılamaz hale geldiği bölge, aradan geçen 6 yılın ardından yeniden yeşile büründü.
Yangının hemen ardından Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kozan Orman İşletme Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan Endüstriyel Ağaçlandırma Projesi kapsamında elde edilen başarılar şu şekilde gerçekleşti:
Acaryayla Orman İşletme Şefliği sorumluluğunda bulunan 805 hektarlık alanda yaklaşık bin 200 kilometrelik teraslama çalışması yapılarak bölgeye tam 650 bin yeni fidan dikildi.
Gelecekteki olası felaketleri önlemek amacıyla yol kenarlarına ve yangın emniyet şeritlerine alevi yavaşlatma özelliğine sahip servi ve lavanta hatları çekildi. Bölge sakinlerine uzun vadede ekonomik gelir sağlaması hedeflenerek keçiboynuzu, dut ve ceviz ağaçları da toprakla buluşturuldu.