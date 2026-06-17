Adana'da 6 yıl önce yanan 2 bin 800 hektarlık orman yeniden yeşerdi

Gelecekteki olası felaketleri önlemek amacıyla yol kenarlarına ve yangın emniyet şeritlerine alevi yavaşlatma özelliğine sahip servi ve lavanta hatları çekildi. Bölge sakinlerine uzun vadede ekonomik gelir sağlaması hedeflenerek keçiboynuzu, dut ve ceviz ağaçları da toprakla buluşturuldu.