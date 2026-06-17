TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı: Tatil iptal, mesai devam edecek

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Anayasa gereği 1 Temmuz Çarşamba günü tatile girmesi beklenen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çalışmalarına kesintisiz devam edecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) çalışma takvimine ilişkin beklenen karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Normal şartlar altında Temmuz ayının başında tatile girmesi planlanan Meclis, gündemindeki yoğun yasa tasarıları ve kritik görüşmeler nedeniyle mesaisini sürdürme kararı aldı.

TBMM'nin tatil takvimini değiştiren karara dair resmi süreç ve öne çıkan detaylar şu şekilde gerçekleşti:

Mevcut Anayasa'nın 93'üncü ve TBMM İçtüzüğü'nün 5'inci maddeleri gereğince, Meclis'in 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü resmi olarak tatile girmesi gerekiyordu.

TBMM Genel Kurulu'nun 16 Haziran tarihinde gerçekleştirdiği 102'nci Birleşimi'nde yapılan oylama sonucunda, Meclis'in planlanan tarihte tatile girmemesine ve yasama çalışmalarına aralıksız devam etmesine karar verildi.

Resmi Gazete'de Yayımlandı

Genel Kurul'da alınan bu uzatma kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak resmiyet kazandı.

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