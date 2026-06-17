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  4. Kuzey Marmara Otoyolu’nda dehşet anları! Bir Tır otomobili önüne alıp sürükledi

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir tır çarptığı otomobili metrelerce sürükledi

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Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir istikametinde sabah saatlerinde seyreden bir tır, çarpıştığı otomobili önüne alarak metrelerce sürükledi. Diğer sürücülerin korna çalarak tır şoförünü uyarmaya çalıştığı tehlikeli anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'un en önemli ulaşım güzergahlarından biri olan Kuzey Marmara Otoyolu'nda sabah saatlerinde meydana gelen ve araç kameralarına yansıyan tehlikeli trafik kazası, trafikteki diğer sürücülere korku dolu anlar yaşattı. 

Seyir halindeki diğer araçların güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen kazanın gelişim süreci şu şekilde tespit edildi:

Dün sabah saatlerinde Başakşehir yönüne doğru ilerleyen ağır vasıta (tır), aynı yönde seyreden bir otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın hemen ardından otomobil, tırın ön kör noktasında sıkışarak metrelerce sürüklendi.

Otoyolda yüksek hızda ilerleyen tırın önündeki otomobili fark edememesi üzerine, çevredeki diğer araç sürücüleri kornalara basarak ve selektör yaparak olası bir faciayı önlemek adına tır şoförünü uyarmaya çalıştı.

Otoyol üzerindeki bu kontrolsüz sürüklenme anları trafikte büyük bir paniğe yol açarken, olaya ait araç kamerası kayıtları kazanın ciddiyetini gözler önüne serdi.

İHA

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Etiketler kuzey marmara otoyolu kaza başakşehir trafik kazası TIR otomobil istanbul asayiş araç kamerası araç kamerası görüntüleri trafik video
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