Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 430 Vali Yardımcısı ve Kaymakamın görev yeri değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle 430 mülki idare amirinin görev yeri değişti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi "Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle, İçişleri Bakanlığımıza ait Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi yayımlanmıştır" ifadeleriyle detaylarını paylaştığı atamalar kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir'de de kaymakam değişiklikleri yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yeni Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Türkiye genelinde geniş çaplı bir idari görev değişimi yaşandı.

Toplam 430 vali yardımcısı ve kaymakamın yeni görev yerleri belirlenirken, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi atamaların liyakat, kıdem ve kurumsal ihtiyaçlar esaslarına göre yapıldığını kamuoyuna duyurdu.

Üç Büyükşehirde Kaymakam Değişiklikleri ve Kritik Atamalar

Kararname kapsamında sadece taşra teşkilatında değil, İçişleri Bakanlığı'nın merkez birimlerinde de önemli görevlendirmeler yapıldı. İstanbul'da 5, Ankara'da 4 ve İzmir'de 6 kaymakamın görev yeri değişirken, merkez teşkilatındaki öne çıkan atamalar şu şekilde gerçekleşti:

Personel Genel Müdürlüğü: Daire Başkanı Ahmet Başer, Personel Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

Sivil Toplumla İlişkiler: İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mustafa Çiftçiler, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı oldu.

Bilgi Teknolojileri: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Tekin Dundar, Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına atandı.

Hukuk Hizmetleri: Ankara Vali Yardımcısı Namur Kemal Nazlı ise Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği görevine getirildi.

Ayrıca çok sayıda kaymakam ve vali yardımcısı da İçişleri Bakanlığı merkez birimlerinde daire başkanı ve şube müdürü olarak görevlendirildi.

Öte yandan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı "Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle, İçişleri Bakanlığımıza ait Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi yayımlanmıştır." paylaşımıyla kararnameyi duyurdu.

paylaştı. Atamaların hizmet ve mazeret durumlarının yanı sıra liyakat gözetilerek yapıldığını vurgulayan Bakan Çiftçi'nin paylaştığı veriler şu şekilde şekillendi:

Merkeze Çekilenler: Taşra teşkilatında görev yapan 11 kaymakam ve 4 vali yardımcısı (toplam 15 amir) merkez teşkilatındaki görevlere atandı.

Taşra Hareketliliği: Kararnameyle 208 mülki idare amiri kaymakamlıktan kaymakamlığa, 82'si kaymakamlıktan vali yardımcılığına, 74'ü vali yardımcılığından vali yardımcılığına ve 32'si vali yardımcılığından kaymakamlığa atandı.

Kayyım Atamaları: 6'sı il, 7'si ilçe kayyımı olarak görev yapan 13 mülki idare amirinden ilçe kayyımı olan 4 amir, başarılı hizmetleri doğrultusunda yeni görevlere atanırken, yerlerine yine kıdemli isimler görevlendirildi.

Bakan Çiftçi açıklamasını, "Mülki idare amirlerimizin bilgi, birikim ve tecrübeleriyle şehirlerimize ve aziz milletimize hizmet etmeyi aynı kararlılıkla sürdüreceklerine yürekten inanıyorum" sözleriyle tamamladı.

DHA / İHA