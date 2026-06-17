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Şanlıurfa'da kafa kafaya facia! Kaza yapan sürücü ''beni öldürün'' diye bağırdı!

Şanlıurfa'nın Suruç ile Birecik ilçeleri arasındaki Yanaloba mevkiinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i İran uyruklu olmak üzere 6 kişi yaralandı. Şoka giren sürücünün feryatlarının yansıdığı olayda yaralılar Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: DHA / İHA
Şanlıurfa'da kafa kafaya facia! Kaza yapan sürücü ''beni öldürün'' diye bağırdı! - Resim: 1

Şanlıurfa'nın Suruç ve Birecik ilçeleri arasındaki karayolunda meydana gelen ölümlü trafik kazası, bölgede büyük üzüntüye neden oldu. 

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Şanlıurfa'da kafa kafaya facia! Kaza yapan sürücü ''beni öldürün'' diye bağırdı! - Resim: 2

İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı ve trafiğin uzun süre aksadığı olay yerine çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. 

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Şanlıurfa'da kafa kafaya facia! Kaza yapan sürücü ''beni öldürün'' diye bağırdı! - Resim: 3

Yanaloba kırsal mahallesi yakınlarında gerçekleşen kazanın resmi kaynaklara ve görgü tanıklarına yansıyan gelişim süreci şu şekilde kaydedildi:

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Şanlıurfa'da kafa kafaya facia! Kaza yapan sürücü ''beni öldürün'' diye bağırdı! - Resim: 4

Seyir halindeki B.Y. yönetimindeki otomobil ile D.A.'nın kullandığı diğer otomobil şiddetli bir şekilde kafa kafaya çarpıştı.

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