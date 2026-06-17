  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. CHP'li 9 milletvekilinin parti üyeliği silindi! Onlar artık bağımsız milletvekili

CHP'de disipline sevk edilen 9 milletvekilinin parti üyeliği silindi: Meclis'te sayı 129'a düştü

CHP'de disipline sevk edilen 9 milletvekilinin parti üyeliği silindi: Meclis'te sayı 129'a düştü
Güncelleme:

CHP'de mutlak butlan kararıyla atanan yönetimin kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiği 9 milletvekilinin üyeliği Yargıtay'ca silindi. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik bunun standart bir işlem olduğunu belirtirken, Umut Akdoğan karara tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki disiplin süreçleri ve beraberinde gelen hukuki adımlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) vekil dağılımını doğrudan etkileyen yeni bir gelişmeyle sonuçlandı.

Mutlak butlan kararıyla partinin başına atanan yönetim tarafından geçtiğimiz hafta 'tedbirli olarak kesin ihraç' talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen 9 ismin siyasi parti üyelikleri Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü. 

Yargıtay Sicilinden Düşen İsimler ve Meclis Aritmetiği

Siyasi Partiler Sicil Bürosu kayıtlarına yansıyan ve CHP'nin TBMM'deki sandalye sayısını 138'den 129'a indiren sürece dair öne çıkan tespitler şu şekilde...

Üyeliği Silinen İsimler

İhraç talebiyle disipline sevk edilmeleri sonrası parti üyelikleri düşen milletvekilleri arasında Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut yer alıyor.

Yargıtay'ın bu kararı TBMM'ye iletmesinin ardından 9 isim resmi olarak "bağımsız milletvekili" statüsüne geçecek.

"Standart Hukuki İşlem" Vurgusu

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ihraç taleplerinin CHP Genel Sekreterliği tarafından Yargıtay'a bildirildiğini ifade etti. Çelik, disiplin sevklerinin 'tedbirli' olarak yapılması nedeniyle süreç sonuçlanana kadar Yargıtay'ın söz konusu parti üyeliklerini silmesinin tamamen hukuki bir standart işlem olduğunu belirtti.

Umut Akdoğan'dan Tepki

Kararın ardından Siyasi Partiler Sicil Bürosu'ndan aldığı belgeyi kamuoyuyla paylaşan Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, YDK'ye sevk işleminin hukuksuz olduğunu savundu. Üyeliğinin silinmesine "Bu ne acele? YDK'de savunma yapma ve mahkemeye itiraz etme hakkımız var." sözleriyle tepki gösteren Akdoğan, "Parti üyeliğini öyle kafanıza göre silemezsiniz" ifadelerini kullandı.

Haber3.com Haber Merkezi

Bu Haberleri Kaçırma...

Son Cumhurbaşkanlığı anketi açıklandı: Partilerin seçmen tabanları kırıldı!
Son Cumhurbaşkanlığı anketi açıklandı: Partilerin seçmen tabanları kırıldı!
Türkiye dünya tıp tarihine geçti: Bu ameliyat dünyada ilk kez Türkiye'de yapıldı!
Türkiye dünya tıp tarihine geçti: Bu ameliyat dünyada ilk kez Türkiye'de yapıldı!
''Mustafa Kemal'in Askerleriyiz'' dediği için TSK'dan ihraç edilen teğmenden büyük başarı
''Mustafa Kemal'in Askerleriyiz'' dediği için TSK'dan ihraç edilen teğmenden büyük başarı
Ünlü oyuncuya acil müdahale! Tesadüfen ortaya çıktı, ameliyata alındı
Ünlü oyuncuya acil müdahale! Tesadüfen ortaya çıktı, ameliyata alındı
Jennifer Lopez'in cesur pozu sosyal medyayı karıştırdı!
Jennifer Lopez'in cesur pozu sosyal medyayı karıştırdı!
Evlenmek istediği kızın erkek kardeşini silahla öldürdü!
Evlenmek istediği kızın erkek kardeşini silahla öldürdü!
Türkiye'nin ''Barbie Kaymakamı'' Tuğçe Orhan terfi aldı!
Türkiye'nin ''Barbie Kaymakamı'' Tuğçe Orhan terfi aldı!
Aile apartmanını zehir deposuna çevirmişler: ''Peçeteye sarıp yutuyoruz''
Aile apartmanını zehir deposuna çevirmişler: ''Peçeteye sarıp yutuyoruz''
Etiketler CHP disiplin süreci yargıtay parti üyeliği bağımsız milletvekilleri milletvekilleri Umut Akdoğan celal çelik TBMM sandalye dağılımı siyaset mutlak butlan mutlak butlan kararı Yüksek Disiplin Kurulu Ensar Aytekin ali mahir başarır gökhan günaydın Nurhayat Altaca Kayışoğlu Özgür Karabat veli ağbaba Turan Taşkın Özer Burhanettin Bulut
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yeraltı dizisinin güzel ismi şikayetçi oldu, fotoğrafını paylaşan kişi hapis cezasına çarptırıldı Yeraltı dizisinin güzel ismi şikayetçi oldu, fotoğrafını paylaşan kişi hapis cezasına çarptırıldı Şanlıurfa'da kafa kafaya facia! Kaza yapan sürücü ''beni öldürün'' diye bağırdı! Şanlıurfa'da kafa kafaya facia! Kaza yapan sürücü ''beni öldürün'' diye bağırdı! Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 430 Vali Yardımcısı ve Kaymakamın görev yeri değişti Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 430 Vali Yardımcısı ve Kaymakamın görev yeri değişti Çocukların oyunu korkunç bitti... 5 yaşındaki bir minik çocuk feci halde hayatını kaybetti! Çocukların oyunu korkunç bitti... 5 yaşındaki bir minik çocuk feci halde hayatını kaybetti! Kuzey Marmara Otoyolu’nda dehşet anları! Bir Tır otomobili önüne alıp sürükledi Kuzey Marmara Otoyolu’nda dehşet anları! Bir Tır otomobili önüne alıp sürükledi Resmi Gazete'de yayımlandı: 27 ilçenin sınıfı değişti... Resmi Gazete'de yayımlandı: 27 ilçenin sınıfı değişti... Hava sıcaklıkları düşüyor, sağanak alarmı verildi! İşte yağış beklenen illerimiz Hava sıcaklıkları düşüyor, sağanak alarmı verildi! İşte yağış beklenen illerimiz İşte doğanın gücü! Yangınlarda kül olan ormanlık arazi küllerinden yeniden doğdu! İşte doğanın gücü! Yangınlarda kül olan ormanlık arazi küllerinden yeniden doğdu! Özgür Özel ve ekibinin görüştüğü 2 siyasi parti belli oldu Özgür Özel ve ekibinin görüştüğü 2 siyasi parti belli oldu Akaryakıt fiyatlarında indirimler devam ediyor! Bu gece yarısından sonra bir indirim daha var! Akaryakıt fiyatlarında indirimler devam ediyor! Bu gece yarısından sonra bir indirim daha var!
AYM, internetteki numarayı arayan şirkete kesilen ceza iptal etti AYM, internetteki numarayı arayan şirkete kesilen ceza iptal etti Sosyal medyanın çocuklar ve gençler arasındaki son ölümcül akımı için uzman isimlerden hayati uyarı! Sosyal medyanın çocuklar ve gençler arasındaki son ölümcül akımı için uzman isimlerden hayati uyarı! Survivor 2026'da sürpriz veda! Son elenen isim şoke etti; İstanbul'daki dörtlü finalist belli oldu Survivor 2026'da sürpriz veda! Son elenen isim şoke etti; İstanbul'daki dörtlü finalist belli oldu Marmara Denizi'nde korkutan deprem! Tekirdağ'a kadar hissedildi Marmara Denizi'nde korkutan deprem! Tekirdağ'a kadar hissedildi İstanbul Boğazı'nda bir dev... 14 saat boyunca sürecek kritik yolculuk başladı! İstanbul Boğazı'nda bir dev... 14 saat boyunca sürecek kritik yolculuk başladı! Karaman'da kahreden kaza! 3 çocuk öldü, anne ve baba yaralandı Karaman'da kahreden kaza! 3 çocuk öldü, anne ve baba yaralandı Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin güzeli hakkında skandal iddia: ''Yakalama kararı çıkarıldı'' Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin güzeli hakkında skandal iddia: ''Yakalama kararı çıkarıldı'' Bugün de milletin vekilleri için üzüleceğiz... Tatil iptal, mesaiye devam! Bugün de milletin vekilleri için üzüleceğiz... Tatil iptal, mesaiye devam! Türkiye'nin ''Barbie Kaymakamı'' Tuğçe Orhan terfi aldı! Türkiye'nin ''Barbie Kaymakamı'' Tuğçe Orhan terfi aldı! Aşkı, sevgiyi ve devletin birliğini simgeleyen el emeği eve yerli ve yabancı turist akını Aşkı, sevgiyi ve devletin birliğini simgeleyen el emeği eve yerli ve yabancı turist akını