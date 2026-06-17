CHP'de disipline sevk edilen 9 milletvekilinin parti üyeliği silindi: Meclis'te sayı 129'a düştü

CHP'de mutlak butlan kararıyla atanan yönetimin kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiği 9 milletvekilinin üyeliği Yargıtay'ca silindi. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik bunun standart bir işlem olduğunu belirtirken, Umut Akdoğan karara tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki disiplin süreçleri ve beraberinde gelen hukuki adımlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) vekil dağılımını doğrudan etkileyen yeni bir gelişmeyle sonuçlandı.

Mutlak butlan kararıyla partinin başına atanan yönetim tarafından geçtiğimiz hafta 'tedbirli olarak kesin ihraç' talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen 9 ismin siyasi parti üyelikleri Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü.

Yargıtay Sicilinden Düşen İsimler ve Meclis Aritmetiği

Siyasi Partiler Sicil Bürosu kayıtlarına yansıyan ve CHP'nin TBMM'deki sandalye sayısını 138'den 129'a indiren sürece dair öne çıkan tespitler şu şekilde...

Üyeliği Silinen İsimler

İhraç talebiyle disipline sevk edilmeleri sonrası parti üyelikleri düşen milletvekilleri arasında Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut yer alıyor.

Yargıtay'ın bu kararı TBMM'ye iletmesinin ardından 9 isim resmi olarak "bağımsız milletvekili" statüsüne geçecek.

"Standart Hukuki İşlem" Vurgusu

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ihraç taleplerinin CHP Genel Sekreterliği tarafından Yargıtay'a bildirildiğini ifade etti. Çelik, disiplin sevklerinin 'tedbirli' olarak yapılması nedeniyle süreç sonuçlanana kadar Yargıtay'ın söz konusu parti üyeliklerini silmesinin tamamen hukuki bir standart işlem olduğunu belirtti.

Umut Akdoğan'dan Tepki

Kararın ardından Siyasi Partiler Sicil Bürosu'ndan aldığı belgeyi kamuoyuyla paylaşan Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, YDK'ye sevk işleminin hukuksuz olduğunu savundu. Üyeliğinin silinmesine "Bu ne acele? YDK'de savunma yapma ve mahkemeye itiraz etme hakkımız var." sözleriyle tepki gösteren Akdoğan, "Parti üyeliğini öyle kafanıza göre silemezsiniz" ifadelerini kullandı.

Haber3.com Haber Merkezi