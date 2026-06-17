Karaman'da tarım işçisi ailenin otomobili dereye devrildi: 3 çocuk hayatını kaybetti
Karaman'ın Kızık köyü mevkiinde Şanlıurfa'dan gelen tarım işçisi aileyi taşıyan otomobil köprüden dereye devrildi. Kazada aynı aileden yaşları 4 ile 12 arasında değişen 3 çocuk hayatını kaybederken, anne, baba ve diğer 2 çocuk yaralı kurtarıldı.
Karaman'ın merkeze bağlı Kızık köyünde akşam saatlerinde meydana gelen ve arama kurtarma ekiplerini seferber eden trafik kazası, bölgede derin bir üzüntü yarattı. Şanlıurfa'dan mevsimlik tarım işçisi olarak bölgeye gelen aileyi taşıyan otomobilin kontrolden çıkarak dereye devrilmesi sonucu aynı aileden 3 çocuk yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Saat 19.00 sıralarında M.İ. yönetimindeki otomobil, Kızık köyü güzergahındaki bir köprüden geçtiği esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dereye devrildi.
Çevredeki vatandaşların ilk müdahalesi ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye hızla jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ve vatandaşların ortak çalışmasıyla sürücü baba M.İ., eşi ve araçta bulunan 2 çocuk sağ olarak kurtarıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.