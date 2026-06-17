Karaman'da tarım işçisi ailenin otomobili dereye devrildi: 3 çocuk hayatını kaybetti

Karaman'ın merkeze bağlı Kızık köyünde akşam saatlerinde meydana gelen ve arama kurtarma ekiplerini seferber eden trafik kazası, bölgede derin bir üzüntü yarattı. Şanlıurfa'dan mevsimlik tarım işçisi olarak bölgeye gelen aileyi taşıyan otomobilin kontrolden çıkarak dereye devrilmesi sonucu aynı aileden 3 çocuk yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.