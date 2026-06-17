Sosyal medyanın çocuklar ve gençler arasındaki son ölümcül akımı için uzman isimlerden hayati uyarı!

TikTok'ta popülerleşen ve sıvı azotla hazırlanan "Ejderha Nefesi" adlı atıştırmalıklar 20'den fazla çocuğu hastanelik etti. Prof. Dr. Mahir İğde, -196 dereceye sahip bu maddenin soğuk yanıkları, bağırsak delinmesi ve kan zehirlenmesine (sepsis) yol açabileceği konusunda acil uyarılarda bulundu.

Son dönemde sosyal medya platformu TikTok başta olmak üzere dünya genelinde hızla yayılan ve 20'den fazla çocuğun acil servislere başvurmasına neden olan "Ejderha Nefesi" akımı, tıp dünyasını harekete geçirdi.

Tüketildiğinde ağız ve burundan yoğun bir beyaz duman çıkmasını sağlayan bu sıvı azotlu atıştırmalıkların, kalıcı ve ölümcül iç organ hasarlarına yol açabileceği belirtiliyor.

Eksi 196 Derecelik Tehlike

Görsel illüzyon yaratmak amacıyla atıştırmalıkların içerisine eklenen sıvı azotun insan bedeni için son derece uygunsuz bir kimyasal olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Mahir İğde'nin klinik gözlemleri ve uyarıları şu şekilde öne çıkıyor:

Soğuk Yanıkları ve Doku Hasarı: Normal şartlarda eksi 196 derecede muhafaza edilen sıvı azot, tüketim esnasında ağız ve yemek borusunda çok ciddi seviyelerde soğuk yanıklarına neden olmaktadır.

Bağırsak Delinmesi Riski: Tüketilen maddenin tamamen buharlaşmadan mide ve bağırsaklara ulaşması halinde, kapalı alanda aniden genleşerek çok yüksek basınca ve neticesinde bağırsak delinmesine yol açabilmektedir.

Sepsis (Kan Zehirlenmesi): Bağırsakta oluşan ani basınç ve hasar, bölgedeki bakterilerin kana karışmasına sebep olarak tıpta sepsis adı verilen ve hayati risk taşıyan ağır enfeksiyon tablolarını tetikleyebilmektedir.

Akut Alerjik Reaksiyonlar: Madde, çocuklarda astım atağı ve ürtiker gibi mevcut alerjileri tetikleyebildiği gibi, daha önce alerjisi olmayan kişilerde de ani reaksiyonlara neden olabilmektedir.

Acil Servis Süreçleri ve Ailelere Kritik Uyarı

"Ağzınızdan buhar çıksın diye böyle bir riske girmeye kesinlikle değmez" diyerek ailelere seslenen Prof. Dr. İğde, acil servise başvuran vakalardaki tıbbi müdahale sürecini şu sözlerle anlattı:

"Kusma şikayetiyle gelen çocukları 8-12 saat boyunca yakından gözlemliyoruz. Sıvı takviyesi yapıyor ve ciddi bir enfeksiyon gelişip gelişmediğini tespit etmek için koruyucu antibiyotik tedavisine başlıyoruz. Şükür ki şu ana dek bağırsak delinmesiyle karşılaşmadık ancak çok ciddi enfeksiyonlarla mücadele ettik. Bağırsak delinmesi ihtimaline karşı çocukları 3 ila 5 gün hastanede takip etmemiz gerekiyor. Bu, hiçbir şekilde tüketilmemesi gereken, ölümcül sonuçlar doğurabilen bir üründür."

Uzmanlar, karın ağrısı, ishal veya kusma gibi semptomlardan herhangi birinin görülmesi halinde zaman kaybetmeden en yakın acil servise başvurulması gerektiğinin altını çiziyor.

İHA