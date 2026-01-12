''Ayakkabılarım çamurlu'' deyip, araca binmek istemedi...
Konya'da devriye görevini yapan jandarma ekipleri dağlık alanda tek başına gezerken bulduğu, alzheimer hastası ve kayıp olduğu anlaşılan bir kişi "Ayaklarım çamur, aracı batırırım" diye jandarmanın aracına binmek istemedi. Jandarma "Bu araba senin" diyerek kayıp vatandaşı kurtararak ailesiyle kavuşturdu.
Konya'da Selçuklu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 16.00 sıralarında Sızma Mahallesi'nde dağlık alanda devriye görevi yaptığı sırada Z.E.'ın tek başına soğuk havada gezdiğini fark etti. Ekipler, Z.E.'ın yanına yaklaşıp niçin gezdiğini sorup, evine bırakmak istediklerini belirtti.
Bunun üzerine jandarma eşliğinde, ekip aracına bindirilmek istenen Z.E., “Ayaklarım çamur'' diyerek binmek istemedi. Jandarma ekipleri de "Olsun. Bu araba senin'' diyerek, araca bindirdi.
Jandarma personelinin yaptığı araştırmada, Z.E. hakkında aynı gün ailesi tarafından Bosna Polis Merkezi Amirliği'ne kayıp başvurusu yapıldığını belirlendi. Z.E., Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailesine teslim edildi. (DHA)