  4. ''Z Kuşağı''nın muhalefetteki en beğendiği siyasetçi anketinin sonuçları açıklandı

MLS Araştırma 1997 ile 2012 yılı arasında dünyaya gelen ve Z Kuşağı olarak tabir edilen seçmenle gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını yayınladı. Ankette katılımcılara "Muhalefetteki en beğendiğiniz siyasetçi kim" sorusu yöneltildi. Anketin sonucu olası bir erken Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Z Kuşağı'nın gözündeki rakibi de ortaya koydu.

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
MLS Araştırma 5 -8 Ocak tarihlerinde Z kuşağı ile seçmen ile gerçekleştirdiği "Muhalefetteki en beğendiğiniz siyasetçi kimdir" anketinin sonuçlarını açıkladı. Katılımcılara seçenek sunulmadan açık uçlu olarak gerçekleştirilen anketin sonuçları olası bir erken Cumhurbaşkanlığı seçimi için AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın adayı olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısındaki en güçlü adayları belirledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: 5,1

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: 7,6

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: Yüzde 13,2

