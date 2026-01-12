''Z Kuşağı''nın muhalefetteki en beğendiği siyasetçi anketinin sonuçları açıklandı

MLS Araştırma 5 -8 Ocak tarihlerinde Z kuşağı ile seçmen ile gerçekleştirdiği "Muhalefetteki en beğendiğiniz siyasetçi kimdir" anketinin sonuçlarını açıkladı. Katılımcılara seçenek sunulmadan açık uçlu olarak gerçekleştirilen anketin sonuçları olası bir erken Cumhurbaşkanlığı seçimi için AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın adayı olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısındaki en güçlü adayları belirledi.