Aydın'daki orman yangınında 3'üncü güne girildi
Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkıp Aydın'ın Buharkent ilçesine sıçrayan orman yangını 3 gündür devam ediyor.
Kaynak: DHA/İHA
Denizli’nin Buldan ilçesindeki ormanlık alanda önceki gün saat 14.40 sıralarında yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler Aydın’ın Buharkent ilçesine sıçradı.
3'üncü günde de 3 söndürme uçağı, 10 helikopter, 39 arazöz, 15 su ikmal aracı, 4 dozer ve 322 personel ile alevlere müdahale sürüyor. (DHA)
