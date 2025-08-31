  1. Anasayfa
Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkıp Aydın'ın Buharkent ilçesine sıçrayan orman yangını 3 gündür devam ediyor.

Kaynak: DHA/İHA
Aydın'daki orman yangınında 3'üncü güne girildi - Resim: 1

Denizli’nin Buldan ilçesindeki ormanlık alanda önceki gün saat 14.40 sıralarında yangın çıktı.

Aydın'daki orman yangınında 3'üncü güne girildi - Resim: 2

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler Aydın’ın Buharkent ilçesine sıçradı.

Aydın'daki orman yangınında 3'üncü güne girildi - Resim: 3

3'üncü günde de 3 söndürme uçağı, 10 helikopter, 39 arazöz, 15 su ikmal aracı, 4 dozer ve 322 personel ile alevlere müdahale sürüyor. (DHA)

Aydın'daki orman yangınında 3'üncü güne girildi - Resim: 4
