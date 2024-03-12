Aynı aileden 4 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Bakırköy'de üst geçide çarpan TIR, otomobilin üzerine devrildi. Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybederken, feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, saat 18.45 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde meydana geldi. Kağıt malzeme yüklü TIR, Marmaray Geçidi'ne çarparak yanında bulunan otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İftara gittikleri ve aynı aileden oldukları öğrenilen 4 kişi otomobilde sıkıştı.
İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan R.A. (45), G.R.A. (70), S.A. (45) ve 17 yaşındaki M.A.'nın hayatlarını kaybettiği belirlendi. A. ailesinin aile iftarına gittikleri sırada kaza yaptıkları öğrenildi.
KAZA İLE İLGİLİ VALİLİKTEN AÇIKLAMA
4 kişinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Saat 18.45 sıralarında Bakırköy Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı alt geçidinde devrilen kamyonun altında kalan otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.