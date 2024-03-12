Aynı aileden 4 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kaza, saat 18.45 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde meydana geldi. Kağıt malzeme yüklü TIR, Marmaray Geçidi'ne çarparak yanında bulunan otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İftara gittikleri ve aynı aileden oldukları öğrenilen 4 kişi otomobilde sıkıştı.