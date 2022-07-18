Babası izin vermedi, azmetti gizlice okudu: Paris'te doktora yaptı
Manisa'nın kırsal bir mahallesinde dünyaya gelen Sultan Çetinkaya Tahtacı, yaşam hikayesiyle herkesi etkiledi.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinin 20 haneli Beydere Mahallesi'nden çıkarak Fransa'nın en önemli üniversitelerinden birinde doktorasını tamamlayan Sultan Çetinkaya Tahtacı, yaşam hikayesiyle örnek oldu.
YUMURTA VE FESLEĞEN SATARAK OKUDU
Havva-Ramazan Çetinkaya çiftinin 4 çocuğundan 3'üncüsü Sultan Çetinkaya Tahtacı, ilkokul öğreniminin ardından, babasının izin vermemesi üzerine eğitim hayatı sona erdi.
İçindeki okuma sevgisi dinmeyen Tahtacı, babasından gizli okumaya karar verdi.
Yumurta ve fesleğen satarak 17 yaşında açık öğretim üzerinden ortaokula başlayan Tahtacı, liseyi de büyük zorluklarla yine açık öğretim üzerinden tamamlayarak 23 yaşında mezun oldu.
OKUMAK İÇİN EVİ TERK ETTİ
Okumak için evi terk edip, Manisa'ya giden Tahtacı, yazın çalıştığı domates fabrikasından kazandığı parayla dershaneye gitti.
Üniversite sınavında İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü kazanan Çetinkaya, üniversite 3'üncü sınıfta başarısı ile Erasmus Projesi'yle Fransa'ya gitmeye hak kazandı.