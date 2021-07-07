Babasının cinsel istismarına uğrayan Melisa Döngel'in ''istismar'' ifadesi ortaya çıktı
Babası tarafından cinsel istismara uğrayan ve kardeşinin velayeti için mücadele eden oyuncu Melisa Döngel'in yaşadıklarına dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Babası tarafından cinsel istismara uğradığı öğrenilen Melisa Döngel'in mahkemede verdiği ifade ortaya çıktı.
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Döngel mahkemede defalarca maruz kaldığı cinsel istismarı, psikolojik yıkımı, "Ben artık dik durmaktan sıkıldım. Bir şey olmamış gibi yaşamaktan çok yoruldum. Çocukluğumu yaşayamadım hiç" diye anlattı.
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Genç oyuncunun babası İstanbul'da bir ağır ceza mahkemesinde 2017 yılında yargılandı. İstinaf mahkemesi cezayı onarken dosya şu an Yargıtay'da bulunuyor.
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Sabah'ın haberine göre Döngel babası hakkında şikayetini 4 yıl önce yapmıştı ama maruz kaldığı cinsel istismar yıllar öncesine dayanıyordu.
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