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  3. 10 Ağustos 2018 11:30

Bağ-Kur'luya müjde: Prim gün sayısı SSK’lı çalışanlarla eşitlen

Bağ-Kur'luya müjde: Prim gün sayısı SSK’lı çalışanlarla eşitlen

Daha önce Vergi ve Sosyal Güvenlik Komisyonu’nda özellikle 2.5 milyon Bağ-Kur’luyu ilgilendiren önemli prensip kararları alınmıştı.

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Bağ-Kur'luya müjde: Prim gün sayısı SSK’lı çalışanlarla eşitlen

Bağ-Kur ve SGK arasındaki farkların eşitlenmesi komisyonda gündeme gelmişti. Düzenleme hayata geçerse hem gelir, hem de emeklilik süresinde emekliler arasında eşitlik sağlanacak.

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Bağ-Kur'luya müjde: Prim gün sayısı SSK’lı çalışanlarla eşitlen

BİN 800 GÜN FARK VAR

Prim süresindeki eşitlik düzenlemesi son şekli verildikten sonra yasa taslağı haline getirilecek. 2008'de gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformuyla işçi ve memurların emekliliği için istenen prim ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) olarak belirlenmişti.

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Bağ-Kur'luya müjde: Prim gün sayısı SSK’lı çalışanlarla eşitlen

Fakat Bağ-Kur'lular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) olarak tespit edilmişti.

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