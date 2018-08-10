Bağ-Kur'luya müjde: Prim gün sayısı SSK’lı çalışanlarla eşitlen
Daha önce Vergi ve Sosyal Güvenlik Komisyonu’nda özellikle 2.5 milyon Bağ-Kur’luyu ilgilendiren önemli prensip kararları alınmıştı.
Bağ-Kur ve SGK arasındaki farkların eşitlenmesi komisyonda gündeme gelmişti. Düzenleme hayata geçerse hem gelir, hem de emeklilik süresinde emekliler arasında eşitlik sağlanacak.
BİN 800 GÜN FARK VAR
Prim süresindeki eşitlik düzenlemesi son şekli verildikten sonra yasa taslağı haline getirilecek. 2008'de gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformuyla işçi ve memurların emekliliği için istenen prim ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) olarak belirlenmişti.