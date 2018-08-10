Bağ-Kur'luya müjde: Prim gün sayısı SSK’lı çalışanlarla eşitlen

BİN 800 GÜN FARK VAR



Prim süresindeki eşitlik düzenlemesi son şekli verildikten sonra yasa taslağı haline getirilecek. 2008'de gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformuyla işçi ve memurların emekliliği için istenen prim ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) olarak belirlenmişti.