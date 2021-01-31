Bakan Akar, minik Hira'yı Ankara'ya davet etti
Hakkari'de, 2 çocuk babası Mehmet Şerif Karahan'ın, Mustafa Kemal Atatürk hayranı olan ve Anıtkabir'i görmek isteyen 9 yaşındaki kızı Hira için yaptığı 'kardan Anıtkabir'in haberi büyük yankı uyandırdı. Yüksekova'da görevli komutanlar da aileyi evinde ziyaret edip, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın selamını ileterek, kendilerini Ankara'ya davet ettiğini söyledi. ...
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Mehmet Şerif Karahan, Atatürk hayranı olan ve Anıtkabir'e gezmek isteyen kızı Hira'nın bu hayalini gerçekleştirmek için evinin önünde karlarla Anıtkabir yaptı.
Hava sıcaklığının eksi 20 derece olduğu dondurucu soğukta 'kardan Anıtkabir' yapan baba Karahan, biriken karlardan aslan ve 'Aslanlı Yol' da ortaya çıkardı.
İnşaat işçisi baba Karahan, "Kızımın kuzeni bundan önce Anıtkabir'e gitmişti. Telefonla kızımla konuştu. Kızım da ondan bol bol Anıtkabir resimlerini çekmesini istedi. Ankara'da dönünce kızım Hira ile görüştü. Anıtkabir resimlerini gören kızım çok heyecanlandı. 'Keşke ben de gidebilsem, Ata'mın yerini görmek istiyorum' dedi. Kızım bana 'Baba sen bize kardan helikopter, uçak ve daha değişik bir sürü figürler yaptın. Bu sefer Anıtkabir yap' dedi. Ben de iş olmadığı için evimin bahçesinde biriken karlardan kızım Hira için Aslanlı Yol ve Anıtkabir yaptım. Güzel bir sürpriz oldu. Pandemi ve imkansızlıklar nedeniyle kızımı Anıtkabir'e götüremedim" dedi.
Anıtkabir'i görmeyi çok istediğini anlatan üçüncü sınıf öğrencisi Hira Karahan ise kuzeninin başarılı olduğu için okul tarafından Anıtkabir'e gezmeye götürüldüğünü belirterek, "Ben de benim için resim çekmesini istemiştim. Benim için çektiği resimleri görünce çok sevindim. Tek hayalim Anıtkabir'i görmek. Ancak maddi imkansızlık ve pandemi nedeniyle babam beni götüremiyor. Babam bu isteğimi kardan Aslanlı Yol ve Anıtkabir'i yaparak bana büyük bir sürpriz yaptı. Çok mutluyum bu soğuğa rağmen babam bu istediğimi gecesini gündüzünü katarak beni mutlu etti" diye konuştu.