Bakan Akar, minik Hira'yı Ankara'ya davet etti

Anıtkabir'i görmeyi çok istediğini anlatan üçüncü sınıf öğrencisi Hira Karahan ise kuzeninin başarılı olduğu için okul tarafından Anıtkabir'e gezmeye götürüldüğünü belirterek, "Ben de benim için resim çekmesini istemiştim. Benim için çektiği resimleri görünce çok sevindim. Tek hayalim Anıtkabir'i görmek. Ancak maddi imkansızlık ve pandemi nedeniyle babam beni götüremiyor. Babam bu isteğimi kardan Aslanlı Yol ve Anıtkabir'i yaparak bana büyük bir sürpriz yaptı. Çok mutluyum bu soğuğa rağmen babam bu istediğimi gecesini gündüzünü katarak beni mutlu etti" diye konuştu.