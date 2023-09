Bakan Şimşek: Kızılelma'nın kilogram değeri 100 bin dolar

BAYRAKTAR: 1 MİLYONU AŞKIN GENCİMİZ YARIŞMALARIMIZA BAŞVURDU

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar ise, TEKNOFEST Ankara'nın 6 yıl içinde gerçekleştirdikleri 8'inci TEKNOKFEST olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

"Her TEKNOFEST adeta bir çağlayan gibi büyüdü, gürül gürül aktı. Bu yıl tam 1 milyonu aşkın gencimiz umutları, hayalleri ve projeleriyle teknoloji yarışmalarımıza başvurdu. 1 milyonu aşkın başvuru sadece bir rakamdan ibaret değil. Bu başvurular aynı zamanda tam bağımsız geleceğimiz ve yarınlarımız demek. Bu başvurular aynı zamanda medeniyetimizin geçmişinde olduğu gibi insanlığa etik ve ahlaki değerleriyle yapacağı katkının da müjdesi. Güneş yüzlü kardeşlerimizle birlikte dünyaya, insanlığa verecek daha çok müjdemiz var. Milli teknoloji hamlesini, TEKNOFEST'i barış dolu bir dünya ve kardeşçe yaşayan bir insanlık inşa etmek için yapıyoruz. İnşallah buradaki genç kardeşlerimizle inşa edeceğimiz yeni dünyada birbirimizden uzaklaşmak yerine dostça bir arada olacağız. Kadim medeniyetimizin adalet, merhamet ve iyilik değerleriyle kuracağımız bu gelecek için her zorluğu da birlikte aşacağız. Bundan sadece 80 yıl önce Etimesgut'ta, bu meydanda kurulan Türk Hava Kurumu uçak fabrikası; aklı, fikri dışarıdan olan zihniyetin engellemeleriyle göz göre göre iflas ettirildi. Tıpkı Nuri Demirağ'ın eserlerinin yok edildiği gibi. Ama güzel bir atasözümüz var; yiğit düştüğü yerden kalkar. Şimdi Türk mühendislerinin geliştirdiği milli ve özgün hava araçlarımızla, SİHA'larımızı gururla dünyanın her bir köşesine ihraç ediyor, dünyanın imrendiği projelere imza atıyoruz." (DHA)