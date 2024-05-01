İstanbul'da 1 Mayıs'ın bilançosu açıkladı

İstanbul'da Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruplara polis müdahale ederken, çok sayıda kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 210 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İstanbul'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim, Beşiktaş, Saraçhane, Şişhane, Pangaltı ve Harbiye gibi birçok bölge ile Taksim Meydanı'na çıkan noktalara bariyerler yerleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Taksim'e çıkan yollarda güvenlik önlemi aldı.

TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYEN GRUBA POLİS MÜDAHALESİ

İstiklal Caddesi'nin ara sokaklarından Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Pankart açıp yürüyen yaklaşık 15 kişilik grup gözaltına alındı.

BEŞİKTAŞ'TA POLİS MÜDAHALESİ

Beşiktaş'tan Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Pankart açıp slogan atarak yürüyen grup, gözaltına alındı.



OKMEYDANI'NDA GÖZALTILAR VAR

Okmeydanı'nda sloganlar atarak yürüyen gruba polis müdahale etti. Gözaltılar var.

ŞİŞLİ'DE TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYENLERE MÜDAHALE

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamak için Taksim’e çıkmaya çalışan yaklaşık 10 kişilik SODAP ve Gençlik Meclisleri üyesi grup Şişli'de polis ekipleri tarafından durduruldu. Sloganlar atan grup üyeleri gözaltına alındı.

BAKAN YERLİKAYA: 210 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada "İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde uyarıları dinlemeyip Taksim Meydanına ilerlemeye çalışan ve polislerimize saldıran 210 şahıs gözaltına alınmıştır." dedi.

DHA