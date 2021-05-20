Bakarken başınız dönecek: İşte dünyanın en yüksek binaları
arihteki en uzun insan yapımı olan yapı 1311 yılına kadar Mısır'daki Gize Piramitleri'yken artık sıralama değişti. İşte dünyanın en yüksek binaları...
Tarihteki en uzun insan yapımı olan yapı 1311 yılına kadar Mısır'daki Gize Piramitleri'yken, İngiltere'deki Lincoln Katedrali'nin yapılmasıyla bu sıralama değişti.
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Avrupa'daki en uzun yapıların kilise ve katedraller olduğu dönemden bugüne yeni inşaalar oldukça büyük değişim gösterdi.
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İlk gökdelenlerin inşa edildiği ABD'nin bir eyaleti olan Şikago, 1998'de Petronas İkiz Kuleleri'nin tamamlanmasına kadar 20'nci yüzyıl boyunca dünyanın en yüksek binalarına ev sahipliği yaptı.
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Şikago'daki binaların ardından iki bina olan Taipei 101 ve Burc Halife dünyanın en yüksek binaları unvanını aldı.
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