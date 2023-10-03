Bakın İstanbul trafiğini ''kimlerle'' paylaşıyoruz! Skandal görüntü
İstanbul Pendik'te trafikte iki araç sürücüsü arasında yaşanan "korna" tartışması kavgaya dönüştü. Araçlardan birinin sürücüsü diğerinin önünü keserek aracından indi ve bir anda kıyamet koptu... O anlar başka bir araç sürücüsü tarafından saniye saniye kameralara kaydedildi.
Olay, akşam saatlerinde İstanbul Pendik’te meydana geldi. Trafikte seyreden cip sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında iddiaya göre korna çalma meselesinden tartışma çıktı.
1 / 4
İHA'nın haberine göre tartışmanın ardından otomobil sürücüsü aynı yönde ilerleyen cipin önünü kesti. Aracından inen otomobil sürücüsü, cip sürücüsünü darp ederek bıçak çekti.
2 / 4
Otomobilden inen annesi de oğlunu sakinleştirmeye çalıştı. O anlar trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
3 / 4
4 / 4