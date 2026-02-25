Balıkesir’de düşen F-16 savaş uçağının enkazı kaldırılıyor

Uçağın enkazı, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Karesi mevkisinde yol kenarına düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde, uçağın pilotu Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat’ın olay yerinde şehit olduğu belirlendi. Kazanın şiddetiyle uçağın parçaları geniş bir alana yayıldı.