Balıkesir’de düşen F-16 savaş uçağının enkazı kaldırılıyor
Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üssü'nden kalkan F-16 uçağı, Karesi mevkiinde kaza kırıma uğradı. Kahraman pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehit düştüğü olayda, uçak enkazı İstanbul-İzmir Otoyolu'na saçıldı. Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehit olduğu olayda gece boyu süren enkaz temizleme çalışmaları günün ilk ışıklarıyla da devam ediyor. Enkazın kaldırılmasıyla birlikte geçici olarak kapatılan İstanbul-İzmir Otoyolu'nun yeniden trafiğe açılması bekleniyor.
Türkiye, 25 Şubat 2026 sabahına acı bir haberle uyandı. Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan görev uçuşu için havalanan bir F-16 savaş uçağı, saat 00.50 sularında kalkıştan kısa süre sonra kaza kırıma uğradı.
Uçağın enkazı, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Karesi mevkisinde yol kenarına düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde, uçağın pilotu Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat’ın olay yerinde şehit olduğu belirlendi. Kazanın şiddetiyle uçağın parçaları geniş bir alana yayıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, uçakla telsiz irtibatının 00.56’da kesildiğini doğrulayarak kaza kırım ekibinin incelemelere başladığını duyurdu.
Adalet Bakanı Akın Gürlek ise Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını, iki savcının olay yerinde olduğunu açıkladı.