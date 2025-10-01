Bankada parası olanlara kötü haber: TL faizleri dipte! İşte TL'ye en yüksek faizi veren bankalar
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Türk Lirası'nı güçlendirmek için peş peşe aldığı kararların ardından bankaların Türk Lirası mevduat faizi oranları son 2 yılın en düşük seviyesine geriledi. Ekim 2025 itibariyle artık TL'ye aylık yüzde 40 ve üzerinde faiz veren sadece 15 banka kaldı. İşte 100 bin TL üzerinden yapılan hesaplamayla 32 günde TL'ye en yüksek faizi veren bankalar ve 100 bin TL'nin nin 32 günlük getirisi...
Kaynak: Serhan Işılay / Haber3com
GARANTİ BBVA - E-Vadeli Hesap Standart Vadeli Hesap
Faiz oranı: % 42
Net kazanç: 3.037,81 TL
Vade sonu tutarı: 103.037,81 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI - Vadeli TL Hesabı Standart Vadeli Hesap
Faiz oranı: % 42,5
Net kazanç: 3.073,97 TL
Vade sonu tutarı: 103.073,97 TL
ZİRAAT BANKASI - Vadeli TL Mevduat Hesabı Standart Vadeli Hesap
Faiz oranı: % 43
Net kazanç: 3.110,14 TL
Vade sonu tutarı: 103.110,14 TL
AKBANK - Serbest Plus Hesap Günlük Vadeli Hesap
Faiz oranı: % 44
Net kazanç: 3.184,47 TL
Vade sonu tutarı: 103.184,47 TL
