Banyo penceresinden eve girip yaşlı kadına dehşeti yaşattı!
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde bir evin banyo penceresinden içeri giren maskeli saldırgan, 70 yaşındaki kadının ağzını bantlayıp altınları çaldı.
Olay, Beşikdüzü ilçesine bağlı Bozlu Mahallesi’nde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, maskeli ve eldivenli bir şahıs, evin banyosunun camını kırarak içeri girdi. Sesler üzerine uyanan A.K., karşısında saldırganı görünce neye uğradığını şaşırdı.
Yaşanan kısa süreli boğuşmanın ardından kadını etkisiz hale getirip ağzını bantlayan saldırgan, kolundaki iki altın bileziği alarak kaçtı. Bantlardan kurtulmayı başaran A.K., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayati tehlikesi bulunmayan şekilde yaralandığını belirledi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Evde parmak izi çalışması yapıldığı, çevredeki güvenlik kameralarının incelemeye alındığı ve şüphelinin kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.