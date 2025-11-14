Banyo penceresinden eve girip yaşlı kadına dehşeti yaşattı!

Olay, Beşikdüzü ilçesine bağlı Bozlu Mahallesi’nde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, maskeli ve eldivenli bir şahıs, evin banyosunun camını kırarak içeri girdi. Sesler üzerine uyanan A.K., karşısında saldırganı görünce neye uğradığını şaşırdı.