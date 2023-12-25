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Bartın'da deniz çamura bulandı

Bartın'da etkili olan yağışın ardından nehirden akan çamurlu su, denizin rengini değiştirdi.

Kaynak: DHA
Bartın'da deniz çamura bulandı - Resim: 1

Batı Karadeniz'de hafta sonunda etkili olan yağmur sonrası Karabük, Kastamonu ve Bartın geneline, metrekareye 30 kilogramın üzerinde yağış düştü. 

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Bartın'da deniz çamura bulandı - Resim: 2

Kastamonu ve Karabük'ün dağlık kesimlerinden gelip, yaklaşık 15 kilometrelik bölümü Bartın'dan geçen Bartın Irmağı'nın getirdiği çamur, nehrin denize dökülen bölümünde suyun rengini değiştirdi. 

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Bartın'da deniz çamura bulandı - Resim: 3

Liman bölgesinde denizin çamurlu olduğu görüldü. Bölgede geniş bir alanın rengi, ırmaktan akan çamurlu su nedeniyle kahverengiye döndü. 

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Bartın'da deniz çamura bulandı - Resim: 4

Irmakla denize taşınan atıklar da kıyı bölgelerde kirliliğe neden oldu. Amasra ve Kurucaşile ilçelerinde, denizin derelerle birleştiği bölgelerde de su, çamurun rengini aldı.

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