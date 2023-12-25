Bartın'da deniz çamura bulandı
Bartın'da etkili olan yağışın ardından nehirden akan çamurlu su, denizin rengini değiştirdi.
Kaynak: DHA
Batı Karadeniz'de hafta sonunda etkili olan yağmur sonrası Karabük, Kastamonu ve Bartın geneline, metrekareye 30 kilogramın üzerinde yağış düştü.
1 / 4
Kastamonu ve Karabük'ün dağlık kesimlerinden gelip, yaklaşık 15 kilometrelik bölümü Bartın'dan geçen Bartın Irmağı'nın getirdiği çamur, nehrin denize dökülen bölümünde suyun rengini değiştirdi.
2 / 4
Liman bölgesinde denizin çamurlu olduğu görüldü. Bölgede geniş bir alanın rengi, ırmaktan akan çamurlu su nedeniyle kahverengiye döndü.
3 / 4
Irmakla denize taşınan atıklar da kıyı bölgelerde kirliliğe neden oldu. Amasra ve Kurucaşile ilçelerinde, denizin derelerle birleştiği bölgelerde de su, çamurun rengini aldı.
4 / 4