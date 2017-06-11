Başkale'de yakalanan kamyonetten cephanelik çıktı
Van'ın Başkale ilçesi kırsalında bir kamyonetin kasasında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
PKK'nın bölgedeki cephaneliklerin bir bir ele geçirilmesinin ardından bugün de Van Başkale'deki bir kamyonette çok sayıda silah ve mühimmat yakalandı.
Van Valiliği, Başkale kırsalında bir kamyonette yapılan aramada; 25 kalaşnikof, 5 RPG 7 roket atar, 2 Bixi mak tüfek, 10 keskin nişancı dürbünü, 197 el bombası, 100 m saniyeli fitil, 50 roket atar mühimmatı, 100 mekanik fünye ve çok miktarda bakım malzemesi ele geçirildiğini açıkladı.