Bayram harçlığı için çalışmaya geldi, cinayete kurban gitti!

'ŞİRKETTEN ALACAĞI YÜZÜNDEN BABAMI KATLEDİYOR'

Hayatını kaybeden K.'nin cansız bedeni, işlemlerinin ardından oğlu İ.K. tarafından morgdan alındı. Oğul K.'nin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. İ.K., babasının 15 gün önce çalışmak için Antalya'ya geldiğini söyledi. K., "Babam çalıştığı şirkette başka bir çalışanla şirketin alacak verecek meselesi yüzünden tartışıyor. Daha sonra babamın olduğu yere gidiyor ve orada bıçakla babamı katlediyor. Sırtından, boynundan, karnından, her yerinden bıçaklamış ve bırakmış. Bu kişinin en ağır cezayı almasını istiyorum. Bu vahşi bir cinayet, normal bir şey değil. Şirketten alacağı yüzünden neden babamı katlediyor. Bir insan, bu kadar cani olamaz. Bu kişinin en ağır cezayı almasını istiyorum. Babamın kimseye borcu yok. Babam emekli adam ve buraya sadece bayram harçlığı çıksın diye 1-1,5 aylığına çalışmaya gelmişti. Onun dışında kimseyle bir sıkıntısı yok. Olayı gerçekleştiren kişi, şirkette 9-10 gündür zaten çalışmıyormuş. Alkol alıyormuş. Dün de alkollüymüş zaten. Olay anında da alkollüymüş" dedi. S.K.'nin cenazesi, defnedilmek üzere İzmir Karabağlar'a götürüldü.