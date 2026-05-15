Bayram harçlığı için çalışmaya geldi, cinayete kurban gitti!
Antalya'da iş verenden 150 bin liralık alacağı olduğunu iddia eden eski çalışan B.T., çıkan tartışmada S.K.'yi bıçaklayarak öldürdü. 65 yaşındaki adamın İzmir'den Antalya'ya bayram harçlığı biriktirmek için geldiği ortaya çıktı.
Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Varsak Menderes Mahallesi 6950 Sokak'ta meydana geldi. B.T., 150 bin TL alacağı için yanında çalıştığı asfalt işleri yapan B.D.'yi aradı. T., B.D.'ye ulaşamayınca aynı iş yerinde çalışan ve B.D.'nin akrabası S.K. ile telefonda iletişime geçti. B.T., K.'yle telefonda tartışıp, küfürleşerek olayın yaşandığı yere gitti. T., burada da K.'yle tartışmayı sürdürdü. Tartışmanın büyümesi ile B.T., aracından bıçağı alarak K.'ye saldırdı.
4 BIÇAK DARBESİ
Arbede sırasında T., K.'yi sol omuz, sol kol, sol yanak ve kafa arkasından bıçakladı. K. de demir çubukla, sopayla T.'nin başına vurdu. K., aldığı bıçak darbeleri sonrası yere yığıldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan S.K., ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. K., kurtarılamadı.
SUÇ ALETİYLE YAKALANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, B.T.'yu suç aletiyle birlikte yakaladı. B.T., tedbir amaçlı Antalya Şehir Hastanesi'ne, ardından emniyete götürüldü. Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan T., sabah saatlerinde ilk olarak sağlık kontrolüne, ardından adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolünden çıkartıldığı esnada "Cinayeti neden işlediniz, pişman mısınız?" sorusuna B.T., "B.D.'ye söyleyin kimsenin hakkını yemesin. Çalışan insanların parasını vermiyor. 5 aydır çalışıyorum, para almıyorum. Boğazıma kadar getirdiler. Pişmanım tabii ki" dedi. B.T.'nun emniyetteki ifadesinde, suçlamaları kabul ettiği de öğrenildi.
'ŞİRKETTEN ALACAĞI YÜZÜNDEN BABAMI KATLEDİYOR'
Hayatını kaybeden K.'nin cansız bedeni, işlemlerinin ardından oğlu İ.K. tarafından morgdan alındı. Oğul K.'nin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. İ.K., babasının 15 gün önce çalışmak için Antalya'ya geldiğini söyledi. K., "Babam çalıştığı şirkette başka bir çalışanla şirketin alacak verecek meselesi yüzünden tartışıyor. Daha sonra babamın olduğu yere gidiyor ve orada bıçakla babamı katlediyor. Sırtından, boynundan, karnından, her yerinden bıçaklamış ve bırakmış. Bu kişinin en ağır cezayı almasını istiyorum. Bu vahşi bir cinayet, normal bir şey değil. Şirketten alacağı yüzünden neden babamı katlediyor. Bir insan, bu kadar cani olamaz. Bu kişinin en ağır cezayı almasını istiyorum. Babamın kimseye borcu yok. Babam emekli adam ve buraya sadece bayram harçlığı çıksın diye 1-1,5 aylığına çalışmaya gelmişti. Onun dışında kimseyle bir sıkıntısı yok. Olayı gerçekleştiren kişi, şirkette 9-10 gündür zaten çalışmıyormuş. Alkol alıyormuş. Dün de alkollüymüş zaten. Olay anında da alkollüymüş" dedi. S.K.'nin cenazesi, defnedilmek üzere İzmir Karabağlar'a götürüldü.