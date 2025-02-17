Bayram ikramiyesi için masadaki rakamlar belli oldu
Yaklaşık 16.6 milyon emeklinin gözü bayram ikramiyesinde. Bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı merak edilirken, masadaki rakamlar belli oldu.
2025 ocak ayı itibariyle en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseldi. 16.6 milyon emeklinin gözü bayram ikramiyesine çevrildi.
Geçen yıl bayram ikramiyeleri 3 bin liraya yükseltilmiş ve emeklilere toplamda 6 bin lira ödeme yapılmıştı.
21 ŞUBAT'TAKİ TOPLANTIDA GÜNDEME GELECEK
Hükümet emeklilere yılda iki defa ödenen bayram ikramiyesi için çalışma başlattı. İkramiye konusu, 21 Şubat'ta yapılacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alınacak.
Emekliler, 2025 yılında mart ve haziran aylarında bayram ikramiyesi alacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile ölüm, yaşlılık ve malullük aylığı alanlar uygulamadan faydalanabilecek.
1 Mart itibarıyla emekliliğe hak kazananlar da ikramiye alabilecek.
EMEKLİLERİN TALEBİ
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Araştırma Müdürü Namık Tan, emeklilere bayram öncesi verilecek ikramiyeye ilişkin taleplerini açıklamıştı.
Tan, artış oranını tartışmak yerine bu ikramiyelerin en düşük emekli aylığına endekslenmesinin gerektiğini belirterek "3 binin, 5 binin hesabını yapmayın. Bu yıl 14 bin 469 lira olsun. Gelecek yıl buna göre ayarlansın, tartışma bitsin. Zaten aylıklar düşük. Emekli bayrama buruk giriyor" dedi.