Bayram ikramiyesi için masadaki rakamlar belli oldu

EMEKLİLERİN TALEBİ

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Araştırma Müdürü Namık Tan, emeklilere bayram öncesi verilecek ikramiyeye ilişkin taleplerini açıklamıştı.

Tan, artış oranını tartışmak yerine bu ikramiyelerin en düşük emekli aylığına endekslenmesinin gerektiğini belirterek "3 binin, 5 binin hesabını yapmayın. Bu yıl 14 bin 469 lira olsun. Gelecek yıl buna göre ayarlansın, tartışma bitsin. Zaten aylıklar düşük. Emekli bayrama buruk giriyor" dedi.