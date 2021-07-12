Bayramda tatile çıkacaklar dikkat! Tatiliniz zehir olmasın

'SEZONLUK DA OLSA AMBULANS İSTİYORUZ'

Adrasan Mahalle Muhtarı Nail Aksoy, "Adrasan'da artık turizm sezonu başladı. Misafirlerimizin duyarlı olmalarını istiyoruz. Rezervasyonsuz Adrasan'a gelmesinler. Çünkü çok kalabalık. Gelen misafirlerimiz mağdur olmasın. Mutlaka rezervasyon yapsınlar. Sosyal mesafe, temizlik, hijyen kurallarına uyalım. Sahilimiz çok kalabalık. Adrasan'ın yaklaşık nüfusu 3 bin civarı, turizm sezonunda 15-20 bini buluyor. Bu Adrasan için büyük bir rakam. Bize yakın olan Olympos var. Yazır Mahallesi'nin antik Olympos mevkii. Ona binaen biz buraya yazın sezonluk da olsa ambulans istiyoruz. Yazın burada çok boğulma vakaları oluyor. Ölümler oldu" dedi.