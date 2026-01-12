  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul'un peş peşe uyuşturuc baskınları yapılan ünlü otelinde yıkım başladı!

Bebek Otel'de yıkım başlatıldı

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında daha önce arama yapılan Bebek Otel'de tespit edilen kaçak bölümlerin yıkımına başlandı.

Kaynak: DHA / İHA
Bebek Otel'de yıkım başlatıldı - Resim: 1

İstanbul Boğazı'ndaki ünlü Bebek Otel'in bulunduğu alanda Boğaz ön görünüm alanında kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen bölümlerin yıkımına başlandı.

1 / 10
Bebek Otel'de yıkım başlatıldı - Resim: 2

Daha önce gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda arama yapılan Bebek Otel'de tespit edilen kaçak bölümler için yıkım kararının alınmasının ardından belediye ekipleri sabahın erken saatlerinde mekana geldi.

2 / 10
Bebek Otel'de yıkım başlatıldı - Resim: 3

İstanbul Büyükşehir Belediye ekipleri, sabah saatlerinden itibaren oteldeki kaçak yapıların yıkımını gerçekleştiriyor.

3 / 10
Bebek Otel'de yıkım başlatıldı - Resim: 4

Bebek Otel'in kış bahçesinin yıkımı yapılıyor.

4 / 10