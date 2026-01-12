Bebek Otel'de yıkım başlatıldı
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında daha önce arama yapılan Bebek Otel'de tespit edilen kaçak bölümlerin yıkımına başlandı.
Kaynak: DHA / İHA
İstanbul Boğazı'ndaki ünlü Bebek Otel'in bulunduğu alanda Boğaz ön görünüm alanında kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen bölümlerin yıkımına başlandı.
Daha önce gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda arama yapılan Bebek Otel'de tespit edilen kaçak bölümler için yıkım kararının alınmasının ardından belediye ekipleri sabahın erken saatlerinde mekana geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediye ekipleri, sabah saatlerinden itibaren oteldeki kaçak yapıların yıkımını gerçekleştiriyor.
Bebek Otel'in kış bahçesinin yıkımı yapılıyor.
