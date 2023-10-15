Bel çantalı düzenekle akıl almaz kredi kartı hırsızlığı kamerada

Denizköşkler Mahallesi'ndeki markete ilk olarak geçtiğimiz çarşamba günü gelen ve Ürdünlü olduğunu belirten bir kişi, iş yeri sahiplerinden Ö.D. ve arkadaşları ile bir süre sohbet ettikten sonra pasaportunun yanında olmadığını belirterek uzaklaştı. Bu sırada Ö.D.'ın arkadaşlarından birinin kredi kartından yurt dışındaki bir merkez üzerinden 5 bin TL çekildiğine dair cep telefonuna uyarı mesajı geldi. Hiçbir alışveriş yapmadığı halde kredi kartından para çekildiğini anlayan genç, hemen bankaya bilgi verirken, çağrı merkezindeki görevli 'şüpheli işlem' başvurusu oluşturdu. Banka bu işlemle ilgili inceleme başlatırken, paranın çekildiği dakika belirlenerek marketin güvenlik kamera kayıtlarına bakıldı. Mesajın geldiği anlarda bel çantalı şüphelinin, parası çekilen kişiye yaklaştığı görüldü. Market sahiplerinden Ö.D., dolandırıcı ile ilgili görüntüleri sosyal medya aracılığı ile paylaşırken, başka kişilerin de benzer durumla karşılaşmaması için dikkatli olmasını istedi.