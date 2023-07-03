Belediye plajı kirlilikten kapalı, özel plaj açık!

Edinilen bilgiye göre, geçen seneden bu yana düzenli aralıklarla plajdaki deniz suyundan numuneler alındı. Alınan numuneler sonucunda, suyun yüzmeye elverişli olmadığı gerekçesiyle plaj halka açılmadı. Kirlilik nedeniyle kapalı olan Güneş Plajı'nın 200 metre ilerisinde ise özel bir plajın açık olması sosyal medyada tepkilere neden oldu.