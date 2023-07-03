Belediye plajı kirlilikten kapalı, özel plaj açık!
İstanbul Florya'daki İBB'nin işlettiği Güneş Plajı kanalizasyon hattından gelen pis su nedeniyle geçen yıl kapatılmıştı. Belediyenin plajı kapalı tutulmaya devam ederken, plajın 200 metre ilerisinde kişi başı 300 lira ödenerek giriş yapılan özel plajın açık olması tepki çekti.
İstanbul'da yaz aylarının başlamasıyla plajlarda yoğunluk yaşanıyor. Sıcak havanın tadını çıkarmak isteyenler Florya'da bulunan İBB'ye bağlı BELTUR'un işlettiği Güneş Plajına geldi.
DHA'nın haberine göre Plaj girişine gelenler kapıya kilit vurulduğunu gördü. Geçen yıl kanalizasyon hattından pis suyun denize karışmasıyla İstanbul Valiliği'nin kararıyla plaja girişler kapatılmıştı.
Edinilen bilgiye göre, geçen seneden bu yana düzenli aralıklarla plajdaki deniz suyundan numuneler alındı. Alınan numuneler sonucunda, suyun yüzmeye elverişli olmadığı gerekçesiyle plaj halka açılmadı. Kirlilik nedeniyle kapalı olan Güneş Plajı'nın 200 metre ilerisinde ise özel bir plajın açık olması sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Özel plaja gelenler kişi başı girişin 300 lira olmasına tepkili. Özel plajın girişinde yoğunluk oluştuğu görülürken bazı vatandaşlar ise giriş ücretini çok bularak evlerine geri döndü. Özel plajın işletmecileri ise kendi plajlarının temiz olduğunu ve suyun yüzmeye elverişli olduğunu ifade etti.