Belediye ücretsiz dağıttı, 3 bin kişi kuyruğa girdi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Bu tohumlar, 'karabacak' olarak bilinen, Kayseri'mize ait bir tohumdur. Her yıl ciddi anlamda rağbet oluyor. İnsanların sabahın 5'inde gelip buraya sıra bekledikleri bir uygulama. Biz bu yıl da 540 bin adet fideyi dağıtmaya başladık. Bu uygulama, domates yetiştirenlerin daha sonra çekirdeğin çoğaltarak fide üretmesi için yapılmıştı. Biz de bu uygulamayı yıllardır devam ettirip vatandaşlarımıza fideleri dağıtıyoruz" diye konuştu.